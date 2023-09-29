شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان بن دابل مشرفاً لفريق البطائح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

عقدت شركة نادي البطائح لكرة القدم الاجتماع الأول للإدارة الجديدة التي تم تشكيلها مؤخراً برئاسة خلفان سيف المسافري رئيساً للشركة، والأعضاء فيصل جعفر اليافعي، وعلي سالم الكتبي، ومحمد سالم الكتبي، ومحمد عبيد الكتبي، وسليمان بن دابل النقبي، وناصر سعيد الطنيجي.

تزامن انعقاد الاجتماع مع المؤتمر الصحفي للمدرب رادوي وقبل بداية التدريبات التقت الإدارة الجديدة مع لاعبي الفريق الأول قبل الحصة التدريبية الأخيرة التي تسبق لقاء الفريق مع الجزيرة في دوري أدنوك للمحترفين.

وشهد الاجتماع مناقشة الأمور المتعلقة بالشركة كما تم توزيع المهام بين الأعضاء وتمت تسمية نائب رئيس الشركة والمشرف العام للفريق الأول والرديف ورئيس اللجنة الفنية، كما تم تعيين المشرف على المراحل السنية واللجنة القانونية واللجنة الاستراتيجية، وتسمية رئيس اللجنة الإعلامية، ورئيس اللجنة المالية والموارد البشرية، ورئيس لجنة التسويق والاستثمار.

وعلم «الخليج الرياضي» أن سليمان بن دابل النقبي سيكون مشرفاً عاماً للفريق الأول لكرة القدم، فيما سيتولى فيصل جعفر اليافعي مهمة الإشراف على قطاع المراحل السنية، ويبقى ناصر خميس الطنيجي في موقعه السابق رئيساً للجنة الإعلامية للنادي.