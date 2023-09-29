الامارات | المنتخب السوداني يشكر الدعم الإماراتي في البطولة العربية للبادل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ثمّن المنتخب السوداني للبادل تنس الدعم الإماراتي الذي كان وراء تمكنه من تحقيق المشاركة في البطولة العربية للبادل التي ينظمها الاتحادين العربي والإماراتي للبادل، وتقام منافساتها في مجمع ند الشبا الرياضي في دبي بمشاركة 11 دولة عربية.

وكان اتحاد الإمارات للبادل برئاسة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم "الرئيس الفخري للاتحاد العربي للبادل" قد تكفل بتعيين المدرب الإسباني أليكس للتواجد مع المنتخب السوداني خلال المنافسات لدعم المشاركة السودانية في التجمع العربي الأكبر من نوعه لرياضة البادل.

ويضم المنتخب السوداني ستة لاعبين من المقيمين خارج البلاد الذين حملوا على عاتقهم رفع علم بلدهم في هذا المحفل العربي، والتأكيد أن السودان سيظل دائماً حاضراً بأبنائه، ولن تنكسر عزيمته أبداً مهما كان حجم الصعاب والتحديات.

ويتواجد في المنتخب أربعة أشقاء مقيمين في الإمارات، وهم: علي أحمد كابتن المنتخب (31 سنة)، وعمر أحمد (36 سنة)، عثمان أحمد (29 سنة) وعبدالله أحمد (27 سنة)، كما يتواجد خالد محمود ضرار وإبراهيم محمد.

وشكر كابتن المنتخب علي أحمد الجهود التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً لدعم مشاركة المنتخب السوداني في البطولة، وقال في تصريحات صحافية: "حرصنا أن نقدم أقصى طاقتنا للظهور بشكل مشرف في هذه المنافسات، وأن يشكل هذا الحضور بوابة لنا من أجل مواصلة تطوير مستوياتنا والارتفاع بسقف طموحاتنا في قادم الأحداث.

وأضاف: "أقيم برفقة أشقائي الثلاثة في الإمارات قبل نحو عامين حيث نمتلك مشاريع خاصة في دبي إلى جانب قيامنا بممارسة رياضة البادل بالنظر لما يتوفر هنا من بنية تحتية متطورة للغاية لممارسة هذه اللعبة، ونسعى لمضاعفة جهودنا في المرحلة المقبلة للمشاركة بشكل أقوى والمنافسة في البطولات المقبلة".