دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يفوز على سان جورج برباعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

حقق النادي الأهلي الفوز على سان جورج الإثيوبي، اليوم، في مباراة ضمن منافسات إياب دور الـ 32 في دوري أبطال أفريقيا.

تأهل الأهلي لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز اليوم بنتيجة 4-0، ليصبح مجموع المباراتين 7/0.

شهدت المباراة عودة محمد مجدي "أفشة" للتهديف، إذ سجل الهدف الأول بالدقيقة 14، وأحرز محمود "كهربا" الهدف الثاني بالدقيقة 34 عن طريق ركلة جزاء.وسجل "أفشة" ثاني أهدافه والثالث للأهلي في الدقيقة 39، وأحرز كهربا الهدف الرابع في الدقيقة 63.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 3-0، بهدفي الشحات وهدف أحمد عبد القادر.