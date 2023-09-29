شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الله: بيراميدز تعرض لضغط مباريات والفوز على الجيش الرواندى دفعة قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر محمود فتح الله مدرب فريق نادي بيراميدز، عن سعادته بالفوز الكبير على الجيش الرواندي بستة أهداف مقابل هدف، والتأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، مشددا على أن اللاعبين بذلوا مجهودا كبيرا طوال اللقاء ونجحوا في الفوز بنتيجة كبيرة وتأكيد التأهل للدور المقبل.

شدد فتح الله على أن الفريق تعرض لضغط مباريات كبير في الفترة الماضية ولعب 3 لقاءات محلية وقارية في أقل من 10 أيام، واللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا وحققوا الفوز الكبير والتأهل، وبات هناك تفكير حاليا في الدوري والتجهيز بصورة أكبر لدور المجموعات من البطولة القارية.

أشار إلى أن الصعود لدور المجموعات يضع على الفريق جهدا مضاعفا لأن الفريق حاليا يلعب على كل البطولات محليا وقاريا، ولابد من التركيز والتعامل مع اللقاءات بهدف الفوز فيها جميعا واللعب على كل البطولات في المرحلة المقبلة.

وحقق فريق بيراميدز فوزًا عريضًا على الجيش الرواندى بنتيجة 6 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الدفاع الجوى، في إطار إياب دور الـ 32 من دوري الأبطال بعد التعادل ذهابا بدون أهداف في كيجالي، ليحصد الفريق السماوى بطاقة التأهل لدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

سجل سداسية بيراميدز كلاً من.. مصطفى فتحى "سوبر هاترك" فى الدقائق "18، و56، و60، و81"، وسجل وليد الكرتى فى الدقيقة 20، ومحمد الشيبى فى الدقيقة 70.