شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الأهلى يسيطر على سان جورج بعد تسجيل 4 أهداف "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة من مباراة الاهلي وسان جورج الإثيوبي المقامة حالياً بإستاد القاهرة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والنتيجة تشير إلى تقدم الأهلي برباعية نظيفة.

ويُدير المباراة ، الحكم المالي بوبو تراوري كحكم ساحة ويعاونه مواطناه أمادو جويسي، وفانتا إدريسا، وسيكون الحكم الرابع هو إبراهيم كيتا.

بدأت المباراة بشكل حماسي من جانب الأهلي الذي ضغط بشكل مُبكر ونجح أفشة في ترجمة هذه السيطرة لتسجيل هدف في الدقيقة العاشرة من ضربة حرة مباشرة.

وواصل الأهلي الضغط على الفريق الأثيوبي بعد تسجيل هدف أفشة وحاول تعزيز الهدف وأهدر لاعبي الأحمر أكثر من فرصة أبرزها من كهربا الذي سنحت له عدة فرص لكنه أهدرها.

الضغط الأهلاوي ، أسفر عن ضربة جزاء للأحمر في الدقيقة 34 بعد عرقلة كهربا وسجل منها كهربا الهدف الثاني للأهلي ، ولم يتراجع الأداء بعد الهدف وواصل الأهلي الضغط لينجح أفشة في تسجيل الهدف الثاني له والثالث للأهلي في الدقيقة 38 بعدما أحسن التعامل مع تمريرة كريم الدبيس.

الفريق الأثيوبي حاول استغلال الهجمات المرتدة القليلة التي سنحت له لكن دون جدوى ، وتواصل الهجوم الأهلاوي إلى أن انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية نظيفة.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ، رامي ربيعة ، محمد عبد المنعم ، ، محمد هاني ، كريم الدبيس ،أحمد نبيل كوكا ، أحمد عبد القادر ، محمد الضاوي "كريستو" ، محمد مجدي أفشة ، إمام عاشور ومحمود عبد المنعم "كهربا".

وفاز الأهلي في لقاء الذهاب الأحد الماضي بثلاثية نظيفة الذي أقيم بإستاد القاهرة بعد إتفاق الاهلي مع سان جورج على اقامة مباراتي الذهاب والعودة بالقاهرة لعدم توافر اشتراطات الكاف بأثيوبيا.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني بنفس حماس من جانب الأهلي الذي حاول تسجيل الهدف الرابع ، ومازالت الفرص الضائعة أزمة كبيرة لخط هجوم الأهلي رغم تسجيل ثلاثية في الشوط الأول.

وشهدت الدقيقة 64 تسجيل الهدف الرابع للأهلي عن طريق كهربا الذي أحسن استغلال كرة عرضية من محمد هاني ، ليودعها كهربا برأسه في شباك الفريق الأثيوبي.

ودفع كولر بالثنائي ياسر ابراهيم وكريم فؤاد في الدقيقة 68 بدلاً من محمد عبد المنعم وأحمد عبد القادر على التوالي ، وتواصل الهجوم الأهلاوي وخرج امام عاشور وكهربا وشارك بدلاً منهما طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.



الاهلى وسان جورج الاثيوبى (9)



الاهلى وسان جورج الاثيوبى (10)



الاهلى وسان جورج الاثيوبى (1)



الاهلى وسان جورج الاثيوبى (1)



الاهلى وسان جورج الاثيوبى (2)



الاهلى وسان جورج الاثيوبى (2)



الاهلى وسان جورج الاثيوبى (3)



الاهلى وسان جورج الاثيوبى (4)



الاهلى وسان جورج الاثيوبى (5)



الاهلى وسان جورج الاثيوبى (6)



الاهلى وسان جورج الاثيوبى (7)