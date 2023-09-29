شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يحرز الهدف الرابع للأهلى أمام سان جورج الإثيوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل محمود عبد المنعم " كهربا " مهاجم فريق الأهلى الهدف الثانى له و الرابع لفريقه بمرمى سان جورج الإثيوبى في الدقيقة 63 من عمر اللقاء المقامة حاليا بإستاد القاهرة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتى يُديرها الحكم المالي بوبو تراوري كحكم ساحة ويعاونه مواطناه أمادو جويسي، وفانتا إدريسا، وسيكون الحكم الرابع هو إبراهيم كيتا.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ، رامي ربيعة ، محمد عبد المنعم ، ، محمد هاني ، كريم الدبيس ،أحمد نبيل كوكا ، أحمد عبد القادر ، محمد الضاوي "كريستو" ، محمد مجدي أفشة ، إمام عاشور ومحمود عبد المنعم "كهربا".

وتضم دكة الأهلي ، كلاً من : مصطفى شوبير وياسر إبراهيم وبيرسي تاو ومروان عطية وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي معلول وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر.

وخاض الفريق مرانه الختامي لمباراة سانت جورج أمس، وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح العديد من الجوانب الفنية والتكتيكية المحددة للاعبين.

كما حرص كولر بعد المحاضرة على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني، في حضور خالد بيبو مدير الكرة، لتأكيد تنفيذ بعض التدريبات الفنية المحددة، قبل أن يقود اللاعبين في تقسيمة قوية. فيما قاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، تدريبًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين مع بداية فقرات المران الجماعي.

وفاز الأهلي في لقاء الذهاب الأحد الماضي بثلاثية نظيفة الذي أقيم بإستاد القاهرة بعد إتفاق الاهلي مع سان جورج على اقامة مباراتي الذهاب والعودة بالقاهرة لعدم توافر اشتراطات الكاف بأثيوبيا.



الاهلى وسان جورج الاثيوبى (9)



الاهلى وسان جورج الاثيوبى (10)



الاهلى وسان جورج الاثيوبى (1)



الاهلى وسان جورج الاثيوبى (1)



الاهلى وسان جورج الاثيوبى (2)



الاهلى وسان جورج الاثيوبى (2)



الاهلى وسان جورج الاثيوبى (3)



الاهلى وسان جورج الاثيوبى (4)



الاهلى وسان جورج الاثيوبى (5)



الاهلى وسان جورج الاثيوبى (6)



الاهلى وسان جورج الاثيوبى (7)