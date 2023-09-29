شكرا لقرائتكم خبر عن راحة 3 أيام للاعبى بيراميدز قبل الاستعداد لمواجهة إنبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 3 أيام بعد الفوز على الجيش الرواندي في دوري الأبطال.

وتأهل بيراميدز لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الجيش الرواندي بستة أهداف مقابل هدف في إياب دور الـ 32 من دوري الأبطال، وبعد التعادل سلبيا في الذهاب بكيجالي.

ومن المنتظر أن يعود بيراميدز لاستئناف تدريباته بداية من يوم الثلاثاء المقبل استعدادا لخوض مباراة إنبي المحدد لها يوم الأحد 8 أكتوبر المقبل في الدوري الممتاز.

وحقق فريق بيراميدز فوزًا عريضًا على الجيش الرواندى بنتيجة 6 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الدفاع الجوى، في إطار إياب دور الـ 32 من دوري الأبطال بعد التعادل ذهابا بدون أهداف في كيجالي، ليحصد الفريق السماوى بطاقة التأهل لدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

سجل سداسية بيراميدز كلاً من.. مصطفى فتحى "سوبر هاترك" فى الدقائق "18، و56، و60، و81"، وسجل وليد الكرتى فى الدقيقة 20، ومحمد الشيبى فى الدقيقة 70.