شكرا لقرائتكم خبر عن اقبال كثيف علي معرض "بيزنس يا شباب" للمنتجات الحرفية واليدوية في يومه الأول باستاد القاهرة الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن الإقبال الكثيف من الزائرين لمعرض "بيزنس يا شباب " للمنتجات الحرفية واليدوية، والمقام تحت شعار "شباب مصر مستقبلها "، بمشاركة 150 عارض من شباب مراكز الشباب، والذي انفذه الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع الإدارات المركزية بالوزارة خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري حتى 4 أكتوبر المقبل، بإستاد القاهرة الدولي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، ويفتح المعرض ابوابه بالمجان للجمهور طوال ايام المعرض.

يضم المعرض مجموعة من المنتجات الحرفية واليدوية والمشروعات الصغيرة ومنها منتجات مصنوعة من "الجلود، الجوبلان، الخزف، الخشب، الرمل، الخوص، الكروشيه، النحاس، العرجون، خيوط الصوف والحرير والمكرمية، الفخار، الإيبوكس (الريزن)، الزجاج، الشموع، البامبو، الصدف".

يأتي تنظيم هذا المعرض ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة لتوفير منافذ متنوعة لتسويق وبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، وتشجيع الشباب علي الاتجاه لإقامة المشروعات الصغيرة، وحرصها علي المحافظة علي تلك الحرف من الانتهاء.

ويقام معرض "بيزنس يا شباب " في إطار توجيهات الدولة نحو إحياء تلك الحرف الحرفية واليدوية، والعمل علي فتح منافذ لتسويقها، وفي إطار دعم الدولة للشباب، ودعم وتشجيع المنتج المحلى خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تطويرها ودعمها.

جدير بالذكر أنه تم افتتاح معرض"بيزنس يا شباب" أمس بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حسن محمد شحاتة وزير العمل، ورئيس المجلس القومي للمرأة والقنصل الكويتي بمصر.