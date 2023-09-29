شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم الجيش الرواندى 6-1 ويتأهل لدور مجموعات أبطال أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بيراميدز فوزًا عريضًا على الجيش الرواندى بنتيجة 6 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الدفاع الجوى، في إطار إياب دور الـ 32 من دوري الأبطال بعد التعادل ذهابا بدون أهداف في كيجالي، ليحصد الفريق السماوى بطاقة التأهل لدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

سجل سداسية بيراميدز كلاً من.. مصطفى فتحى "سوبر هاترك" فى الدقائق "18، و56، و60، و81"، وسجل وليد الكرتى فى الدقيقة 20، ومحمد الشيبى فى الدقيقة 70.

بدأ الشوط الأول بضغط من بيراميدز، وأهدر الفريق فرصة هدف محقق فى الدقيقة 8، ثم أهدروا فرصة بثلاث أرواح فى الدقيقة 9، قبل أن ينجح مصطفى فتحى الذى شارك بدلاً لإبراهيم عادل الذى تعرض للإصابة بإلتواء فى أربطة الكاحل، فى تسجيل هدف التقدم لفريقه من تسديدة يسارية أكثر من رائعة.

وفى الدقيقة 20 سجل وليد الكرتى هدف بيراميدز الثانى من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، وتصدى أحمد الشناوى لفرصة هدف للجيش الرواندى فى الدقيقة 36.

ثم سجل مصطفى فتحى الهدف الثالث لفريقه فى شباك الجيش الرواندى، بالدقيقة 56، بعد تمريرة من فخرى لاكاى، ثم أضاف الهدف الرابع فى الدقيقة 60 ليسجل اللاعب "هاترك".

وفى الدقيقة 70 أحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح بيراميدز، سددها رمضان صبحى وارتطمت فى القائم ثم ارتدت لمحمد الشيبى ليسجل منها الهدف الخامس.

وفى الدقيقة 81 سجل مصطفى فتحى هدفه الرابع "سوبر هاترك" والسادس لفريقه فى شباك الجيش الرواندى، ثم سجل الجيش الرواندى هدفه الأول فى شباك بيراميدز من ضربة جزاء فى الدقيقة 85.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي، خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - إبراهيم عادل، خط الهجوم: فخري لاكاي .

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - كريم حافظ - أحمد توفيق - أسامة جلال - يوسف أسامة - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - دودو الجباس - فيستون ماييلي.