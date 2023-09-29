الأهلي يسحق سان جورج برباعية ويتأهل لدور المجموعات الإفريقي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح الأهلي في حجز مقعد له في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق فوزا كبيرا على فريق سان جورج الإثيوبي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الدور الـ 32 التمهيدي.

وكان الأهلي قد فاز على سان جورج بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب الذي أقيم يوم الأحد الماضي، قبل أن يكرر فوزه مساء اليوم الجمعة على بطل إثيوبيا برباعية نظيفة.

وأقيمت مباراتي الذهاب والعودة على ستاد القاهرة الدولي بعد إتفاق الاهلي مع سان جورج على اقامة مباراتي الذهاب والعودة بالقاهرة لعدم توافر اشتراطات الكاف بإثيوبيا.

افتتح أفشة أهداف الأهلي في الدقيقة 10 من تسديدة قوية نفذها من ضربة حرة مباشرة، وأضاف كهربا الهدف الثاني من ضربة جزاء بالدقيقة 34.

وأضاف أفشة الهدف الثالث بالدقيقة 39 من عمر اللقاء بعدما تلقى عرضية من كريم الدبيس.

وفي الدقيقة 63، اختتم محمود كهربا رباعية الأهلي بتسجيله هدفا مميزا من رأسية رائعة نفذها محمد هاني بالجبهة اليمنى.

وبدأ الأهلي مواجهة سان جورج بالتشكيل التالي:

حراسة المرمرى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة ، محمد عبد المنعم ، ، محمد هاني ، كريم الدبيس

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا ، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: أحمد عبد القادر ، محمد الضاوي "كريستو" ومحمود كهربا.

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