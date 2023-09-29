شكرا لقرائتكم خبر عن «السوداني» يبعث من دبي رسالة قوية في البطولة العربية للبادل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل المنتخب السوداني مشاركة تاريخية في المحافل الخارجية لمنافسات البادل، هي الأولى له على الإطلاق، لكن الأبرز فيها كان أنها شكلت رسالة عزيمة وإصرار في ظل ظروف الحرب الصعبة التي تمر بها البلاد حالياً.

وكان الحضور السوداني بارزاً في البطولة العربية للبادل، التي ينظمها الاتحادان العربي والإماراتي للبادل، وتقام منافساتها في مجمع ند الشبا الرياضي في دبي بمشاركة 11 دولة عربية.

وثمن المنتخب السوداني الدعم الإماراتي الذي كان وراء التمكن من تحقيق هذه المشاركة، وتحديداً مكرمة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس الاتحاد الإماراتي للبادل والرئيس الفخري للاتحاد العربي للبادل، الذي وجه بالتكفل بتعيين المدرب الإسباني أليكس للتواجد مع المنتخب السوداني خلال المنافسات، وذلك من بين مبادرات أخرى لضمان تهيئة أفضل الظروف ودعم المشاركة السودانية في هذا التجمع العربي الأكبر من نوعه لرياضة البادل.

ويضم المنتخب السوداني 6 لاعبين من المقيمين خارج البلاد، الذين حملوا على عاتقهم رفع علم بلدهم في هذا المحفل العربي، وتأكيد أن السودان سيظل دائماً حاضراً بأبنائه.

ويوجد في المنتخب 4 أخوة مقيمين في الإمارات، وهم: علي أحمد كابتن المنتخب والبالغ من العمر 31 عاماً، وعمر أحمد «36 عاماً»، عثمان أحمد «29 عاماً» وعبدالله أحمد «27 عاماً»، كما يوجد خالد محمود ضرار وإبراهيم محمد.

وقال علي أحمد كابتن المنتخب: «هذه البطولة تشكل أكثر من مجرد حسابات ربح وخسارة، فقد حرصنا على أن نسجل حضور السودان فيها، لنؤكد أن طموح أبنائه سيبقى حاضراً دائماً».

وأضاف: «نشكر دولة الإمارات قيادة وشعباً على دعمها لمشاركتنا ووجودنا في هذه البطولة العربية، وقد حرصنا على أن نقدم أقصى طاقتنا للظهور بشكل مشرف في هذه المنافسات، وأن يشكل هذا الحضور بوابة لنا من أجل مواصلة تطوير مستوياتنا والارتفاع بسقف طموحاتنا في قادم الأحداث».

وتابع: «استقررت رفقة أخوتي الثلاثة في الإمارات قبل نحو عامين، حيث نمتلك مشاريع خاصة في دبي، إلى جانب قيامنا بممارسة رياضة البادل بالنظر لما يتوفر هنا من بنية تحتية متطورة للغاية لممارسة هذه اللعبة».