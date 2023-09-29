شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يستعيد ابتسامته بأكبر فوز في «المحترفين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصوير: يوسف الأمير

حول اتحاد كلباء تأخره أمام مضيفه عجمان صفر-1، إلى فوز 5-3، في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد راشد بن سعيد، ضمن الجولة الرابعة ل «دوري أدنوك للمحترفين».

ويعد الفوز،الأكبر لاتحاد كلباء خارج قواعده في «دوري المحترفين»، كما كان الأول هذا الموسم بعد خسارتين وتعادل.

سجل وليد أزارو ثلاثية عجمان في الدقائق 5 و72 و95، فيما سجل للضيوف عاصم فائز «هدف عكسي» في الدقيقة 32، أندريس فومبيرجر في الدقيقة 36،ومهدي قايدي «هدفين» في الدقيقتين 48 و59، ودانيل بيسا في الدقيقة 49، ليرفع اتحاد كلباء رصيده إلى 4 نقاط، مقابل بقاء عجمان في المركز قبل الأخير برصيد نقطة.

انطلقت إثارة المباراة مبكراً، بعدما نفذ لياندرو ليت لاعب اتحاد كلباء ركلة حرة أمام منطقة الجزاء، أبعدها يوسف أحمد حارس عجمان بصعوبة للركنية.

ورد أصحاب الأرض بافتتاح التسجيل في الدقيقة 5 بواسطة وليد أزارو، من هجمة مرتدة لتصل الكرة للكونجولي مبونجو دخل المنطقة، يسدد كرة ترتد من الحارس ويكملها أزراو في الشباك.

وأدرك اتحاد كلباء التعادل في الدقيقة 32، من تمريرة بينية وصلت لحبيب الفردان، حولها أرضية أمام المرمى حاول المدافع عصام فائز إبعادها وأسكنها مرمى فريقه بالخطأ «هدف عكسي»، وهو الهدف العكسي الثالث في شباك عجمان في الموسم الحالي.

وعاد عصام فائز المدافع المقيم لعجمان ليرتكب خطأً ثانياً أمام دفاع فريقه، لتصل الكرة للمهاجم السلوفيني أندريس فومبيرجر ليسجل الهدف الثاني لكلباء في الدقيقة 36.

وقبل نهاية الشوط الأول، عزز مهدي قايدي تقدم فريقه، بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 3+45 مستفيداً من تمريرة دانيل بيسا البينية.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أكد اتحاد كلباء أفضليته بتسجيل الهدف الرابع من ركلة جزاء، نفذها دانيل بيسا بنجاح في الدقيقة 49، ليعود بعدها مهدي قايدي ويسجل الهدف الخامس لفريقه في الدقيقة 59، مترجماً تمريرة ذكية من وليد راشد خلف الدفاع، وهو الهدف الشخصي الثاني لقايدي في المباراة.

وقلص وليد أزارو الفارق لعجمان بتسجيله هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 72، ليعود ويحتفل اللاعب نفسه ب«الهاتريك» بتسجيله الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 95، قبل أن يعلن الحكم نهاية المباراة بفوز اتحاد كلباء 5-3.