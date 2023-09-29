شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يواصل التحليق بالنصر في الدوري السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر السعودي إلى الانتصار السادس على التوالي في دوري روشن السعودي 2-1 على مضيفه الطائي في المواجهة التي أقيمت الجمعة ضمن الجولة الثامنة على ملعب عبد العزيز بن مساعد.

وقفز النصر «العالمي» إلى المركز الثالث للمرة الأولى برصيد 18 نقطة متأخراً بنقطة واحدة عن الاتحاد المتصدر والتعاون الثاني بعدما تعثر «العميد» أمام الفيحاء بالتعادل صفر-صفر، وفاز «سكري القصيم» على الحزم 2-1.

من جهته ابتعد رونالدو بصدارة الهدافين برصيد 10 أهداف متقدماً على سالم الدوسري بأربعة أهداف.

وكان النصر قد أنهى الشوط الأول متقدماً 1-0 عن طريق البرازيلي تاليسكا الذي استغل تمريرة ساحرة من رونالدو وسددها بيساره قوية على يمين مواطنه براغا حارس الطائي.

وضاعت من رونالدو فرصة مواتية بعد تمريرة من تاليسكا لكن كرة «الدون» مرت بجانب القائم،وضاعت من النجم البرتغالي فرصة ثانية في الدقيقة 72 بعدما رد القائم الكرة التي سددها على يسار الحارس.

ونجح الهولندي ميسدجان في إعادة الطائي للمباراة في الدقيقة 79 بعدما ضرب دفاعات النصر في هجمة مضادة وواجه الحارس نواف العقيدي الذي لم يتمكن من منع التعادل 1-1.

وتحرك النصر بكل قواه نحو الهجوم حتى حصل في الدقيقة 86 على ركلة جزاء بعد رأسية تاليسكا التي لامست يد قائد الطائي ألفا سميدو،وكالعادة لم يجد «صاروخ ماديرا» صعوبة في التسجيل ليقود فريق العاصمة لانتصار سادس ويواصل على الصعيد الشخصي تسجيل الأهداف.

وعلى ملعب الملك فهد الدولي فرض الفيحاء التعادل الأبيض على ضيفه اتحاد جدة حامل اللقب ليصبح للأخير 19 نقطة محتلاً الصدارة مؤقتاً بانتظار ما ستنتهي عليه مباراة الهلال والشباب،بينما رفع الفيحاء رصيده إلى 10 نقاط.

وواصل التعاون نتائجه الواعدة وخرج فائزاً على الحزم 3-1 في مباراة قوية ليرفع «السكري» رصيده إلى 19 نقطة متساوياً مع«العميد» ومتأخرا بفارق الأهداف.

تقدم الغاني موسى بارو بالتعاون في الدقيقة 59،وأدرك توزي هدف التعادل لأصحاب الأرض من نقطة الجزاء،ومن أول لمسة بعد دخوله سجل عبد الفتاح آدم هدفاً ثانياً للتعاون قبل أن يؤكد البديل الآخر سطام الروقي الانتصار بهدف ثالث في الدقيقة 90+14.