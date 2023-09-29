شكرا لقرائتكم خبر عن كايو: عجمان فقد التركيز أمام كلباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: عصام هجو

قال البرازيلي كايو زاناردي مدرب عجمان ان فريقه فقد التركيز في مباراة الخسارة 3-5 أمام اتحاد كلباء في دوري أدنوك.

وأكد كايو«بدأنا المباراة بشكل ممتاز وتقدمنا بهدف وبعده صنعنا العديد من الفرص وكان بالإمكان تسجيل الهدفين الثاني و الثالث،ولكن للأسف في آخر 10 دقائق من الشوط الأول فقدنا التركيز وقدمنا الفرص لفريق اتحاد كلباء الذي ضغط علينا وسجل من الفرص التي حصل عليها وأصبح في المقدمة التي كنا عليها نحن بهدف السبق وتحولت لهم 2-1».

وأضاف«حاولنا ان ندرك التعادل،ولكن للأسف استمرينا في ارتكاب الأخطاء وكلباء في المقابل سجل علينا ولم نوفق في العودة».

وقال:عاد لتشكيلة عجمان لاعبين مهمين هما بلال يوسف وعصام فائز ولكنهما يحتاجان إلى المزيد من العمل والوقت للعودة القوية ومازلنا نفقد العديد من اللاعبين ونأمل عودتهم في المباريات القادمة وفي حال اكتمال الفريق سوف تتغير النتائج.