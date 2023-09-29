شكرا لقرائتكم خبر عن يدخلون «غينيس» بلعب «البيسبول» 100 ساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمد عزالدين

سجل 60 لاعباً من عشاق رياضة «البيسبول» في ولاية ميسوري، رقماً قياسياً عالمياً جديداً في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، وذلك بأطول وقت لمدة 100 ساعة ودقيقة، محطمين بذلك الرقم القياسي العالمي السابق الذي حققه لاعبون كنديون عام 2019 باللعب لمدة 83 ساعة و13 دقيقة.

وجرت المحاولة التي أطلق عليها اسم «لعبة اللا نهاية»، في ماكين بارك، شمالي مدينة كانساس بين الفريقين «كاريج» وفريق «سترينجث» التي انتهت بعد 100 ساعة ودقيقة، بفوز الأول 468-307.

وكان كل فريق يتألف من 30 لاعباً يتناوبون داخل وخارج الملعب، مع إقامة المعسكرات في الحديقة لللاعبين الذين هم في وقت الراحة لتناول الطعام والراحة.

وجمعت المحاولة أكثر من 32 ألف دولار للجمعيات الخيرية، ومستشفى ميرسي للأطفال، ومشروع المجتمع لتحقيق الاستدامة، وغفت أوف لايف، وأراك في البطولات الكبرى، وحدائق مدينة كانساس الشمالية ومأوى الحيوانات الترفيهية.

