شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة التحكيم تزداد فصولاً.. برشلونة يقطع علاقته بإشبيلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي قطع علاقته بنادي إشبيلية، وذلك رداً على وصف الفريق الأندلسي لبعض مسؤولي الفريق الكتالوني بـ«المجرمين» بسبب قضية فضيحة التحكيم التي تفجرت أخيراً.

وقال برشلونة في بيانه: يريد نادي برشلونة أن يُظهر علنًا رفضه للهجوم غير المبرر وغير المناسب من قبل نادي إشبيلية، وهو النادي الذي رفض اليوم الجلوس على طاولة الغداء بين الرؤساء قبل مباراة الليلة( الجمعة) بين الفريقين في المنتجويك، حيث رفض مندوبيه أيضاً الحضور الى المقصورة الرئاسية.

وتابع البيان:إلى جانب هذا الازدراء، أرسل النادي الأندلسي بياناً للجمهور أبدى فيه «سخطه ورفضه للممارسات التي قام بها القادة السابقون لنادي برشلونة المتهمين بقضية نيغريرا، وأعلنوا غيابهم عن المقصورة الرئاسية خلال المباراة». نادي برشلونة يدرك أن هذا هجوم على مؤسسة كتالونية وإهانة غير مقبولة،ولا يمكن أن تكون ما يسمى بـ «قضية نيغريرا» بمثابة ذريعة لمثل هذه الإجراءات نظرًا لأن الإجراء القضائي في مرحلة تحقيق سابق لأوانه للغاية ومن الواضح أن موقف نادي إشبيلية يحكم مسبقًا على الحقائق التي، في أي حال من الأحوال، ولا في أي من مقدماتها أو افتراضاتها التصنيفات معتمدة،علاوة على ذلك، فإن القرار القضائي الذي تم الإخطار به بالأمس لا يعدل بأي شكل من الأشكال الوضع الفعلي والقانوني لنادي برشلونة في هذه الإجراءات؛ إنه أمر مثير للنقاش من الناحية القانونية؛ ولا يصبح نشاطًا إثباتيًا موثقًا وسيتم مراجعته حسب الأصول من قبل النادي.

وأكد البيان«علاوة على ذلك، فإن رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، قد تدخل بالفعل منذ أشهر في اجتماع استثنائي لرابطة الدوري الإسباني، ودعا صراحة إلى هذه القضية، حيث قدم كل أنواع التفسيرات والإيضاحات حول هذا الأمر».

وقال البيان«كما أن الإجراء الذي اتخذه نادي إشبيلية لكرة القدم غير متناسب تمامًا نظرًا لأنه، من ناحية، يذكر افتراض البراءة ومن ناحية أخرى ينكر ممارسة نادي برشلونة لكرة القدم في الإجراءات القضائية التي تتم معالجتها حاليًا.ونظرًا لهذا الموقف غير المقبول وغير المبرر لنادي إشبيلية، يعتبر نادي برشلونة جميع العلاقات مع مؤسسة إشبيلية مقطوعة، طالما أنها لم تصحح موقفها الحالي».