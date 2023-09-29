شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: سأندهش إذا لم يكن حسن حمزة الحارس الأول لمنتخب الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

تابع شباب الأهلي انتصاراته وحقق الفوز الرابع على التوالي بتخطيه الوحدة في لقاء القمة 3-1 في استاد راشد ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

وسجل مؤنس برهان (7) وفيدريكو كارتابيا (43) ورينان فيكتور (66) أهداف شباب الأهلي، وعمر خربين (39 من ركلة جزاء) هدف الوحدة.

ورفع «الفرسان» رصيده إلى 12 نقطة ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن العين، وبقي فريق أصحاب السعادة خامساً مؤقتاً وله 6 نقاط.

وتألق في المباراة حارس شباب الأهلي حسن حمزة الذي تصدى لأكثر من كرة خطرة، وهو ماجعل مدرب الوحدة بيتسو موسيماني يشيد به في المؤتمر الصحفي بعد المباراة.

وقال موسيماني:سأندهش إذا لم يكن حارس شباب الأهلي حسن حمزة هو الحارس الأول لمنتخب الإمارات.