شكرا لقرائتكم خبر عن «الفرسان» يحافظ على العلامة الكاملة ويكسب حسن حمزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبدالوهاب

تصوير: محمد شعلان

واصل شباب الأهلي انطلاقته القوية في الدوري بفوزه على الوحدة 3 - 1، في القمة المثيرة التي جمعت الفريقين الجمعة على أرض استاد راشد في دبي، ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

و رفع «الفرسان» رصيده إلى 12 نقطة محافظاً على العلامة الكاملة من المباريات الأربع التي لعبها وبقي وصيفاً في جدول الترتيب، متساويا مع العين المتصدر ويفرق بينهما فارق الأهداف فقط،كما كسب«الفرسان» الحارس حسن حمزة رجل المباراة الذي أثبت جدارته بالزود عن عرين«الفرسان»، بعدما حل بديلاً للمباراة الثانية لماجد ناصر المصاب.

سجل لشباب الأهلي مؤنس دبور ( 7 ) وكارتابيا ( 43) ورينان ( 65 )،وسجل عمر خربين هدف الوحدة الوحيد من ركلة جزاء (39).

وفي المجريات،فرض شباب الأهلي سيطرته على معظم فترات الشوط الأول الذي استهله مهاجما وتقدم له مؤنس دبور بهدف مبكر في الدقيقة السابعة مستثمراً تمريرة ذكية ليحيى الغساني وضعه بها في مواجهة المرمى ليسددها دبور بلمسة ماهرة إلى داخل شباك «العنابي».

تستمر الأفضلية لأصحاب الأرض وسط محاولات على استحياء للوحدة بغية العودة للمباراة بعد الهدف المباغت ويتألق محمد الشامسي حارس الوحدة حارماً «الفرسان» من مضاعفة النتيجة بتصديه لرأسية مؤنس دبور ثم تسديدة يحيى الغساني.

وحل يوسف جابر بديلاً لوليد عباس بداعي الإصابة.ويسدد أحمد نور كرة قوية تصدى لها حسن حمزة ببراعة ( 26).

تحسن أداء الوحدة بحثاً عن التعادل مستغلاً تراجع شباب الأهلي الذي منحه الفرصة لمجاراته الهجوم،وتمكن عمر خربين من تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء احتسبها الحكم على مدافع شباب الأهلي سعيد سليمان (39).

ويعيد الأرجنتيني كارتابيا التقدم لفريقه بتسجيله الهدف الثاني مستثمراً تمريرة حارب سهيل المنطلق من جهة اليمين ( 43 ) لينتهي الشوط الأول بتقدم شباب الأهلي.

استهل الوحدة الشوط الثاني بضغط هجومي،وينقذ حسن حمزة المتألق تسديدة صاروخية للاعب الوحدة فاكوندو دانيال ( 47).

ويرد يحيى الغساني بتسديدة تصدى لها الشامسي، وعاد الغساني ليهدر فرصة ثمينة عندما انفرد وسدد بجوار القائم.

تألق لافت لحسن حمزة

يشن «العنابي» هجوماً كثيفاً على مرمى «الفرسان» ويتألق الحارس حسن حمزة في الذود عن مرماه ببسالة حارماً الوحدة من 3 فرص خطرة كانت مواتية ليعادل منها النتيجة.

يستشعر شباب الأهلى الخطر ويعود لمهاجمة الضيوف ويهدي الأوزبكي عزيزون جانيف رينان المنطلق من الخلف كرة عرضية يقابلها الأخير بتسديدة قوية داخل الشباك محرزا الهدف الثالث( 65).

دار اللعب سجالا بعد تأمين شباب الأهلي لفوزه ويخرج كارتابيا مصاباً ويحل يوري سيزار بديلاً.

وتشهد الدقائق الأخيرة من عمر المباراة محاولات للوحدة للتسجيل قابلها استبسال لدفاع شباب الأهلى ليؤمن الفوز 3 - 1.

حكام المباراة

أدار المباراة طاقم تحكيم برازيلي قاده ويلتون بيريرا،وعاونه دانيلو ريكاردو،مساعدا أولا،وفابريسيو دا سيلفا مساعدا ثانيا، وراقب المباراة فهد الحمادي.