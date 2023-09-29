الامارات | شباب الأهلي يحسم قمة الجولة ويحرم الوحدة من "السعادة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق شباب الأهلي انطلاقته القوية وحقق الانتصار الرابع على التوالي في بطولة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بعد حسم قمة الجولة أمام ضيفه الوحدة بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم على استاد راشد في دبي ضمن الجولة الرابعة من البطولة.

ويدين الفريق بالفضل لحارس مرماه حسن حمزة الذي كان سداً منيعاً أمام سيل الهجمات المتتالية التي شنها الضيوف، إذ تصدى 7 فرص خطرة.

وجاءت أهداف اللقاء مبكراً وتحديداً في د 7 حينما وضع مؤنس دبور "فرسان دبي" في المقدمة، لكن الضيوف نجحوا في إدراك التعادل بواسطة عمر خريبين من ركلة جزاء د39، ورجح فيديريكو كارتابيا كفة أصحاب الأرض بالهدف الثاني في د 43، وعزز رينان فيكتور التقدم بالثالث د 66.

وبالنتيجة أضاف أصحاب الأرض النقطة 12 في المركز الثاني خلف العين المتصدر بفارق الأهداف، بينما تجمدت نقاط "العنابي" عند محطة 6 نقاط.