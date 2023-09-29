خالد بيبو: "كهربا سجل بعد محاولات آخر مباراتين وهذا ما كان يزعجه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي مكاسب الفريق من الفوز، اليوم، على سانت جورج الإثيوبي في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا.

قال بيبو في تصريحات على هامش المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس: "نبحث في كل مباراة عن الفوز ونسير في طريق خاص، الفوز جيد".

أضاف: "لاعبون كثر حصلوا على فرصة كاملة في المباراة مثل كريم الديبيس وكوكا".

أكمل: "أفشة سجل هدفا رائعا، كهربا سجل بعد محاولات آخر مباراتين وهذا ما كان يزعجه، نحاول استكمال الانتصارات الفترة المقبلة".

اختتم: "جمهور الأهلي والإدارة متفقان أنه بنهاية الموسم تنتهي الصفحة، ونسعى لتحقيق كل البطولات الممكنة الموسم الجاري".

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على سان جورج الإثيوبي، اليوم، في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا، بنتيجة 4-0.