فانتازي.. "الاحتفاظ بـ ساكا أم بيعه؟" الخبراء يجيبون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يقترب الجناح الإنجليزي بوكايو ساكا (8.7 مليون جنيه إسترليني) من الغياب عن مواجهة أرسنال وبورنموث في الجولة السابعة، وتناقش لجنة خبراء فانتازي الدوري الإنجليزي ما إذا كانوا يخططون للاحتفاظ باللاعب أو التخلص منه، ويحددون أهم أهدافهم في حال قرروا بيعه.

وقال خبير الفانتازي لي بونفيلد: "لن يلوم أي أحد على ميكيل أرتيتا حال عدم إشراك ساكا لأنه سيتجنب المخاطرة باللاعب بسبب جدول المباريات المقبل، ومع ذلك لا يبدو أن هذه مشكلة ستدوم طويلا، لذا سأثق به وأتركه في تشكيلتي".

وأضاف خبير الفانتازي أوتكارش دالميا: "مع مواجهة أرسنال لمانشستر سيتي وتشيلسي ونيوكاسل يونايتد في ثلاث من المباريات الأربع المقبلة بعد بورنموث، أعتقد أنه من المنطقي بيع ساكا، إذا كنت لا تمتلك لاعب خط وسط من توتنهام، فإن جيمس ماديسون (7.9 مليون جنيه إسترليني) أو سون هيونج مين (9.2 مليون جنيه إسترليني) هما البديلان الأفضل، وإذا كنت ستبيع ساكا فأعتقد أن جارود بوين لاعب وست هام (7.1 مليون جنيه إسترليني) ضد شيفيلد يونايتد هو اختيار رائع إيضا".

ومن جانبه قال بن كرابتري: "للأسف قمت ببيع ساكا بعد تفعيل خاصية "الوايلد كارد" الخاصة بي، لذا أنصح بعدم بيعه إذا سيغيب لمباراة واحدة فقط، ومن الأفضل إشراك لاعب من البدلاء حتى يعود الجناح الإنجليزي".

وأردف خبير الفانتازي نيك هاريس: "لازلت أملك خاصية "الوايلد كارد" ولكنني لن استخدمها، وبسبب أخبار إصابة ساكا أميل إلى شراء بوين بدلا منه لمدة أسبوع مقابل "-4" للاستفادة من مباراته الجيدة".

وقال خبير الفانتازي، براس: "بعد غياب ساكا عن تدريبات اليوم، فإن التغيير الخاص بي سيكون هو، بسبب غيابه عن الجولة السابعة و مواجهة مانشستر سيتي في الأسبوع الثامن، مقابل جيمس ماديسون الذي سيلعب ضد لوتون".

ومن جانبه قال خبير الفانتازي هاري دانيلز: "سأنتظر أخبار جديدة حول ساكا، إذا كان سيلعب فسأحتفظ به، وإذا كان سيغيب فسأشتري سون بدلا منه، وإذا لم نحصل على أخبار، فمن المحتمل أن أفضل الاحتفاظ به".

واختتمت خبيرة الفانتازي سام بونفيلد: "لازلت أمتلك خاصية الوايلد كارد الخاصة بي، ومن المحتمل أن أقوم ببعض التغييرات الأكثر خطورة وإصلاحها بالخاصية إذا لزم الأمر، وسوف أتحقق بعناية من صور ملعب تدريب أرسنال، إذا لم نتمكن من رؤية ساكا، فسأبيعه وأشتري جيمس وارد براوس (6.3 مليون جنيه إسترليني) بسبب الكرات الثابتة ضد فريق شيفيلد يونايتد الذي استقبل أكبر عدد من الكرات الثابتة حتى الآن هذا الموسم".