شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن غياب أحمد عادل عبد المنعم عن مواجهة الأهلي بسبب شرخ وجه القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هشام مصطفى، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، أن أحمد عادل عبد المنعم حارس المرمى تعرض لشرخ فى وجه القدم خلال لقاء الاتحاد السكندري، وذلك بعد ثبوت حجم إصابته عبر الأشعة.

وأكد طبيب الإسماعيلي: "الحارس سيخضع لبرنامج تأهيلي لمدة أسبوعين قبل أن يخضع لأشعة أخرى لتوضيح مدى شفائه من تلك الإصابة".

وبذلك يتأكد غياب حارس الدراويش عن لقاء الفريق القادم أمام الأهلى مطلع الشهر المقبل لحساب الأسبوع الثالث من بطولة الدوري المحلي.

ومنح إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي لاعبيه راحة سلبية اليوم الجمعة، في أعقاب الانتصار على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف بالدوري الممتاز.

هذا ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته اعتبارا من غد السبت تحضيرا للقاء القمة أمام الأهلي لحساب الجولة الثالثة من المسابقة.