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نتائج مباريات اليوم الجمعة 29 / 9 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الجمعة 29 / 9 / 2023  مباراتين ضمن الجولة الـ32 من عمر مسابقة دورى أبطال أفريقيا حيث التقى  الأهلي مع سان جورج بينما واجه بيراميدز الجيش الرواندى . 

الأهلي يُطيح بـ سان جورج ويحجز مقعداً فى دور المجموعات بدورى الأبطال.. فيديو

حجز فريق الأهلي مقعداًَ في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الإطاحة بفريق سان جورج الأثيوبي من الدور التمهيدي للبطولة التي يحمل الأهلي لقبها.

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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