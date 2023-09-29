شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الجمعة 29 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الجمعة 29 / 9 / 2023 مباراتين ضمن الجولة الـ32 من عمر مسابقة دورى أبطال أفريقيا حيث التقى الأهلي مع سان جورج بينما واجه بيراميدز الجيش الرواندى . الأهلي يُطيح بـ سان جورج ويحجز مقعداً فى دور المجموعات بدورى الأبطال.. فيديو حجز فريق الأهلي مقعداًَ في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الإطاحة بفريق سان جورج الأثيوبي من الدور التمهيدي للبطولة التي يحمل الأهلي لقبها.

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