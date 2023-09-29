شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. على معلول يشبّه اللاعب محمد حسن بالنجم إبراهيم عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شبّه التونسى على معلول لاعب النادى الأهلى، محمد حسن لاعب فريق مدحت فقوسة بإبراهيم عادل نجم بيراميدز ومنتخب مصر فى تحركاته ولمسته للكرة.

وقال على معلول خلال مشاهدته لمباراة مدحت فقوسة مع هشام عبد الرسول فى برنامج "كابيتانو مصر"، أن اللاعب محمد حسن يمتلك لمسات وتحركات إبراهيم عادل بالظبط، مؤكدا أنه سيكون لاعبا كبيرا.

ونجح فريق مدحت فقوسة الذى يقوده سمير كمونة، فى تحقيق الفوز على فريق هشام عبد الرسول الذى يقوده هشام حنفى بهدف نظيف خلال منافسات كابيتانو مصر.

ومنح على معلول اللاعب محمد حسن الذى يشبه إبراهيم عادل على حد قوله، الشارة الذهبية لأفضل لاعب فى المباراة بعدما قاد فريقه للفوز.

كما استبعد هذام حنفى للاعبين من فريقه الذى خسر المباراة وهما صالح مصطفى ومحمد وليد، ليودعا منافسات كابيتانو مصر بعد هذه المباراة.