شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الرماية يضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق البطولة الأفريقية الـ16 والان مع تفاصيل الخبر
وتقام البطولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي على ميادين الرماية العالمية في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 1 وحتى 10 أكتوبر المقبل، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".
وكان حازم حسني حضر اجتماعا موسعا مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة للوقوف على تفاصيل استضافة مصر للبطولة الأفريقية السادسة عشر للرماية (بندقية، ومسدس)، وقد بحث وزير الشباب والرياضة استعدادات استضافة البطولة والأماكن المقترحة لاستقبال اللاعبين المشاركين، والإجراءات الوقائية التى سيتم اتخاذها للحفاظ على سلامة المشاركين، كما جرى التنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب وجميع الجهات المعنية لخروج البطولة بشكل مشرف مثلما اعتاد الاتحاد المصري للرماية خلال الأعوام الماضية.
جدير بالذكر أن مصر تستضيف البطولة على ميادين الرماية العالمية في مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي أصبحت حاضنة لكبرى البطولات القارية والعالمية نظرا لما تتمتع به من إمكانيات فنية كبيرة، حيث تضاهي أفضل ميادين الرماية على مستوى العالم.
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