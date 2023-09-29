شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. على معلول: بحب أقعد فى البيت وهاخد 3 سنين إجازة بعد الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد التونسى على معلول، لاعب النادى الأهلى، أنه لا يحب الخروج من البيت معظم الوقت ويفضل الجلوس فى المنزل بعد المباريات والتمارين من النادي ومنتخب تونس.

وقال على معلول خلال لقاء فى برنامج "كابيتانو مصر": "أنا مش بحب أخرج من البيت، ولا أحب الخروجات إلا فى أضيق الظروف".

وتابع: "بحب أغنية سطلانة لأنها جاءت فى وقت كويس جدا بعد التتويج بدورى أبطال أفريقيا". وأضاف معلول: "أول حاجة هعملها بعد الاعتزال أنى هاخد إجازة 3 سنوات أقعد مع ولادى وزوجتى". وعن مسيرته بعد الاعتزال قال: "مش حابب أكون مدرب علشان الشد وإنى أزعل حد منى، ممكن أكون إدارى أو أعمل برنامج رياضى". وتابع معلول: "مباراة فرنسا، لم يكن أحد يصدق أننا نستطيع أن نهزم بطل العالم، ولما سجلنا الهدف وجدت مبابى وجريزمان وكل النجوم بتسخن ونزلت وقلتله خليهم بره شوية مش على طول كدة".

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.