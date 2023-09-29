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ميكالي يتلقى هدية من البرازيلي نيمار

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القاهرة - سامية سيد - تلقى البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، هدية من النجم البرازيلي نيمار، وذلك بعد أن أصبح نيمار الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل.

وحرص نيمار على إهداء 78 شخصا زوجا من الأحذية بتوقيع نيمار، للأشخاص الذين كان لهم دور في الوصول لهذا الرقم التاريخي من بينهم ميكالي الذى سبق وأن كان مديرًا فنيا له في منتخب السامبا بأولمبياد ريو 2016 والتي فاز بلقبها المنتخب البرازيلي بمشاركة نيمار. وعلق ميكالي على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي على هدية نيمار موجها الشكر له.

وكشفت شبكة "أوبتا" للإحصائيات عن تألق نيمار المستمر في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال عبر مشاركته في 34 هدفا، ما بين الصناعة والتسجيل، وبدأ صاحب الـ31 عاما رحلته في التصفيات عام 2015 بمشاركته ضد الأرجنتين، قبل أن يبدأ إسهاماته أمام الإكوادور في سبتمبر 2016 بتسجيل هدف وصناعة آخر.

 

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وجاءت قائمة أفضل هدافى منتخب البرازيل على مدار التاريخ كالتالى:

نيمار – 79 هدفاً فى 125 مباراة منذ عام 2010

بيليه - 77 هدفاً فى 93 مباراة بين عامى 1957–1971

الظاهرة رونالدو - 62 هدفاً في 98 مباراة بين عامى 1994-2011

روماريو - 55 هدفاً في 70 مباراة بين عامى 1987-2005

زيكو - 48 هدفاً في 71 مباراة بين عامى 1976-1986

بيبيتو - 39 هدفاً في 75 مباراة بين عامى 1985-1998

ريفالدو - 35 هدفاً في 74 مباراة بين عامى 1993-2003

جارزينيو - 33 هدفاً في 81 مباراة بين عامى 1964-1982

رونالدينيو - 33 هدفاً في 97 مباراة بين عامى 1999-2013

أديمير مينديز – 32 هدفاً في 39 مباراة بين عامي 1945-1953.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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