شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالي يتلقى هدية من البرازيلي نيمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، هدية من النجم البرازيلي نيمار، وذلك بعد أن أصبح نيمار الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل.

وحرص نيمار على إهداء 78 شخصا زوجا من الأحذية الرياضية بتوقيع نيمار، للأشخاص الذين كان لهم دور في الوصول لهذا الرقم التاريخي من بينهم ميكالي الذى سبق وأن كان مديرًا فنيا له في منتخب السامبا بأولمبياد ريو 2016 والتي فاز بلقبها المنتخب البرازيلي بمشاركة نيمار. وعلق ميكالي على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي على هدية نيمار موجها الشكر له.

وكشفت شبكة "أوبتا" للإحصائيات عن تألق نيمار المستمر في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال عبر مشاركته في 34 هدفا، ما بين الصناعة والتسجيل، وبدأ صاحب الـ31 عاما رحلته في التصفيات عام 2015 بمشاركته ضد الأرجنتين، قبل أن يبدأ إسهاماته أمام الإكوادور في سبتمبر 2016 بتسجيل هدف وصناعة آخر.

وجاءت قائمة أفضل هدافى منتخب البرازيل على مدار التاريخ كالتالى: