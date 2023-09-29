شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكاراتيه يتأهل لنهائى بطولة سيرياس A بقبرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب الكاراتيه فى التأهل إلى نهائي بطولة سيرياس A التى تقام بقبرص فى الفترة من 27 سبتمبر وتستمر حتى 2 أكتوبر المقبل.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة 7 لاعبين وهم زياد محمد، عبد الرحمن هشام، مصطفى غباشى، آية هشام، أسماء مجدى بالإضافة إلى نهى عمرو. ويرافق البعثة محمد سعد عضو مجلس الإدارة، وإبراهيم مجدى مدرب الكاتا، بالإضافة إلى 7 حكام دوليين.

من ناحية أخرى، عقدت اليوم الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد المصري للكاراتيه، والتى شهدت اعتماد تعديل بعض البنود فى "اللائحة الاسترشادية" للاتحاد، وابرزها يخص نظام الانتخابات، حيث سيتم وضع نظام "القائمة المغلقة".

وترأس اجتماع الجمعية العمومية غير العادية محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي للاتحاد، وعدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، حيث حضر 88 ناديا من أصل 103 لهم حق الحضور.