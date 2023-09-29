شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. فريق مدحت فقوسة يفوز على هشام عبد الرسول بهدف نظيف "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق مدحت فقوسة الذى يقوده سمير كمونة، فى تحقيق الفوز على فريق هشام عبد الرسول الذى يقوده هشام حنفى بهدف نظيف خلال منافسات كابيتانو مصر.

بهذه النتيجة رفع فريق مدحت فقوسة رصيده لـ3 نقاط فى المركز الثانى فى المجموعة، بينما تذيل فريق هشام عبد الرسول المجموعة بدون نقاط.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.