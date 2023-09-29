شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد احتفال خاص بين كهربا وإمام عاشور بعد ثنائية مباراة سان جورج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت كاميرا ”الخليج 365” صوراً خاصة لاحتفال الثنائي إمام عاشور ومحمود عبد المنعم كهربا ثنائي الأهلي، بعد تسجيل كهربا هدفين في مباراة سان جورج الإثيوبي الليلة في دوري أبطال أفريقيا.

وسجل كهربا هدفين وسجل مثلهما أفشة، وحرص إمام عاشور على الاحتفال مع كهربا بالهدفين من خلال الاحتفال الخاص بكهربا وهو ما ترصده الصور التالية:



احتفال إمام عاشور وكهربا بتسجيل الأخير هدفين في سان جورج (1)



احتفال إمام عاشور وكهربا بتسجيل الأخير هدفين في سان جورج (2)



احتفال إمام عاشور وكهربا بتسجيل الأخير هدفين في سان جورج (3)



احتفال إمام عاشور وكهربا بتسجيل الأخير هدفين في سان جورج (4)



احتفال إمام عاشور وكهربا بتسجيل الأخير هدفين في سان جورج (5)



احتفال إمام عاشور وكهربا بتسجيل الأخير هدفين في سان جورج (6)

وحجز فريق الأهلي مقعدا في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الإطاحة بفريق سان جورج الإثيوبي من الدور التمهيدي للبطولة التي يحمل الأهلي لقبها.

وفاز الأهلي الأحد الماضي على سان جورج بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب قبل أن يُكرره فوزه الليلة على بطل أثيوبيا برباعية نظيفة في مباراة العودة التى أقيمت بإستاد القاهرة.

وأدار المباراة ، الحكم المالي بوبو تراوري كحكم ساحة ويعاونه مواطناه أمادو جويسي، وفانتا إدريسا، وسيكون الحكم الرابع هو إبراهيم كيتا ، وسجل رباعية الأهلي ، الليلة ، كهربا "هدفين" وأفشة "هدفين.

وأقيمت مباراتي الذهاب والعودة بإستاد القاهرة بعد إتفاق الاهلي مع سان جورج على اقامة مباراتي الذهاب والعودة بالقاهرة لعدم توافر اشتراطات الكاف بأثيوبيا.