شكرا لقرائتكم خبر عن قمصان يتحدث عن خطة تدوير نجوم الأهلي بعد التأهل الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتخطي عقبة فريق سان جورج الإثيوبي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن الأهلي حقق المطلوب بعد أن حسم التأهل بنتيجة كبيرة.

وأوضح أن عملية تدوير مشاركة اللاعبين التي قام بها الجهاز الفني كانت مهمة للغاية، خاصة أنه لا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، في ظل صعوبة المباريات بالفترة القادمة، والحاجة إلى تجهيز الجميع بالشكل المناسب.

وأكمل: "مارسيل كولر المدير الفني يولي اهتمامًا كبيرًا بمسألة التدوير، وهو أحد الأهداف التي نعمل عليها بشكل مستمر، والشهر القادم لدينا ارتباطات عديدة في مختلف المنافسات".

وأشاد قمصان بالأداء المميز للاعبين، خاصة محمد مجدي أفشة ومحمود كهربا وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا، في ظل أهمية إراحة العناصر المختلفة بالفريق.

وأضاف: "بدون شك بطولة أفريقيا هدف رئيسي لنا، ونسعى إلى الفوز باللقب وكتابة تاريخ كبير في عدد مرات التتويج بها".

وصعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي إلى دور الستة عشر «دور المجموعات» لدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على سان جورج الإثيوبي بسباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في دور الـ32، حيث حقق الأهلي الفوز ذهابًا بثلاثية نظيفة قبل أن يكمل تفوقه مساء اليوم بالفوز 4/0 على منافسه الإثيوبي.

وقدم الأهلي عرضًا قويًّا ومبهرًا، مسيطرًا تمامًا على منافسه بأنياب هجومية مؤثرة أثمرت عن زيارة شباك سانت جورج أربع مرات، حيث افتتح محمد مجدي أفشة التسجيل في الدقيقة 10، وأضاف محمود كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، ثم أضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثالث في الدقيقة 39، ثم اختتم كهربا رباعية الأهلي برأسية في الدقيقة 63.