شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب لأعضاء الزمالك: امنحونا مهلة سنة قبل الحساب.. وصوتكم للقائمة بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث حسين لبيب، المرشح على مقعد رئاسة نادى الزمالك، مع عدد من أعضاء الجمعية العمومية، خلال ندوة عقدها داخل القلعة البيضاء، اليوم الجمعة، وناشد لبيب الأعضاء بضرورة منح أصواتهم للقائمة الموحدة، حتى يتمكن من العمل بشكل مؤسسي.

وقال لبيب في حديثه مع الأعضاء إنه اختار قائمته بعناية كبيرة، وحرص على تواجد جميع العناصر التى يحتاجها نادى الزمالك في المستقبل، سواء من الجانب الاستثماري أو الجانب الرياضي.

وطلب حسين لبيب من أعضاء الجمعية العمومية أن يمنحوا صوتهم للقائمة بشكل كامل، وليس له بشكل شخصى، حتى يصبح المجلس بمثابة عائلة تدير نادى الزمالك.

وأكد المرشح على رئاسة الزمالك أنه يحتاج لسنة واحدة ثم تتم محاسبته بعدها عما تم إنجازه أو حل الأزمات المحاطة بنادى الزمالك، قائلاً: "جايين نخدم نادى الزمالك".