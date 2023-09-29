شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتفق على ودية استعدادا لمواجهة الأهلي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الإداري للنادى الإسماعيلى مع نظرائهم في نادى كهرباء الإسماعيلية على إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين مساء الأحد المقبل، ضمن خطة الدراويش للاستعداد لمواجهة الأهلي بالجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري، والمقرر لها الأحد بعد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية.

فى سياق آخر، قال الدكتور هشام مصطفى رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، إن أحمد عادل عبد المنعم حارس المرمى تعرض لشرخ فى وجه القدم خلال لقاء الاتحاد السكندري، وذلك بعد ثبوت حجم اصابته عبر الأشعة.

وأكمل تصريحاته: "الحارس سيخضع لبرنامج تأهيلي لمدة أسبوعين قبل أن يخضع لأشعة أخرى لتوضيح مدى شفائه من تلك الإصابة".

وبذلك يتأكد غياب حارس الدراويش عن لقاء الفريق القادم أمام الأهلى مطلع الشهر المقبل لحساب الأسبوع الثالث من بطولة الدوري المحلي.

ومنح إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي لاعبيه راحة سلبية اليوم الجمعة، في أعقاب الانتصار على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف بالدوري الممتاز.

هذا ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته اعتبارا من غد السبت تحضيرا للقاء القمة أمام الأهلي لحساب الجولة الثالثة من المسابقة.