شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. على معلول يكشف كيف ينفذ الركلات الثابتة ووضع الكرة؟ "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التونسى على معلول نجم النادى الأهلى، عن كيفية تنفيذه للركلات الثابتة وكيفية وضع الكرة على الأرض وعلى أى لاعب يسدد.

وقال على معلول خلال تواجده ضيفا فى برنامج "كابتانو مصر"، أنه يرفض التسديد من مكان "البلف" فى الكرة ولكن يضعه فى وجه المرمى أثناء وضع الكرة على الأرض ثم يسددها من فوق اللاعب الثالث أو الرابع المتواجدين فى الحيطة.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.