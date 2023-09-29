شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخسر أمام الحكمة اللبنانى ببطولة الدوحة الدولية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق كرة سلة الزمالك أمام نظيره الحكمة اللبنانى فى نصف نهائى بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة رجال بنتيجة 68/61.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك فريق أهلي بني غازي الليبي فى مباراة المركزين الثالث والرابع والميدالية البرونزية غدا السبت.

وكان نادي الزمالك تأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة الدوحة الدولية بعدما احتل الفريق المركز الأول في المجموعة الثانية، بعد الفوز علي كل من الأهلي الليبي وميرالكو بواتس الفلبيني والعربي الكويتي.

وتقام البطولة بمشاركة 8 فرق وهم الزمالك المصري - الحكمة البناني - بيروت البناني - الفتح المغربي - ميرالكو بواتس الفلبيني - دجله العراق - العربي الكويتي - الأهلي الليبي.

ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربين، ومصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.