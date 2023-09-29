شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. على معلول: العكاوى أكتر أكلة مصرية بحبها ومش بحب الملوخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التونسى على معلول ، لاعب النادى الأهلى، عن أكتر أكلة مصرية يحب أكلها، كما كشف أيضا عن الأكلة المصرية التى لا يحبها. وقال على معلول خلال لقاء فى برنامج "كابيتانو مصر": "أكتر أكلة مصرية بحب أكلها هى العكاوى وكذلك الكشرى، ولكن لا أحب الملوخية نهائيا". وخاض على معلول تحدى معرفة الأكل مع أليسيا يانكون بنت مدرب حراس مرمى النادى الأهلى، بعدما وضعت الشارة السمراء على أعين على معلول. وتعرف على معلول على أكلات الممبار وأم على والزلابية، بينما فشل فى معرفة البصارة والفشة وكذلك الباذنجان.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.