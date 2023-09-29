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اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 29 / 9 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الجمعة 29 / 9 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الأهلي يُطيح بـ سان جورج ويحجز مقعداً فى دور المجموعات بدورى الأبطال.

الأهلي يُطيح بـ سان جورج ويحجز مقعداً فى دور المجموعات بدورى الأبطال.. فيديو

حجز فريق الأهلي مقعداًَ في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الإطاحة بفريق سان جورج الأثيوبي من الدور التمهيدي للبطولة التي يحمل الأهلي لقبها.

الأهلي يُطيح بـ سان جورج ويحجز مقعداً فى دور المجموعات بدورى الأبطال.. فيديو

 

كولر: جمهور الأهلي أكبر داعم للفريق.. وكريم الدبيس لاعب مميز

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ناديه حقق فوزًا مهمًّا على حساب سان جورج الإثيوبي في دوري أبطال أفريقيا، خاصة أن الفوز بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب كان من الممكن أن يتسبب في التأثير على تركيز اللاعبين والتعامل مع مباراة العودة بشكل مختلف.

 

كولر: جمهور الأهلي أكبر داعم للفريق.. وكريم الدبيس لاعب مميز

 

 

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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