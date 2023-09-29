اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 29 / 9 / 2023

حجز فريق الأهلي مقعداًَ في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الإطاحة بفريق سان جورج الأثيوبي من الدور التمهيدي للبطولة التي يحمل الأهلي لقبها.

كولر: جمهور الأهلي أكبر داعم للفريق.. وكريم الدبيس لاعب مميز

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ناديه حقق فوزًا مهمًّا على حساب سان جورج الإثيوبي في دوري أبطال أفريقيا، خاصة أن الفوز بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب كان من الممكن أن يتسبب في التأثير على تركيز اللاعبين والتعامل مع مباراة العودة بشكل مختلف.