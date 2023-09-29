شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل يكشف القرارات التحكمية المؤثرة فى ليلة فوز الأهلي وبيراميدز بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الحكم الدولي المالي بوب تراوري تعرض لأكثر من اختبار خلال إدارته لمواجهة إياب دور الـ32 بين الأهلي وسان جورج الإثيوبي، التي أقيمت مساء اليوم وانتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة، ليؤكد تأهله لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف عقل، في الاستوديو التحليلي بتليفزيون الخليج 365 الذى يقدمه محمد عراقي، أن تراوري كان موجودا في الموعد وتدخل بالصافرة واحتسب 28 مخالفة على الفريقين في تقدير مناسب فنيا، أبرزها في الدقيقة 34 عندما احتسب ركلة جزاء صحيحة لمهاجم الأهلي محمود كهربا وأشهر البطاقة الصفراء لمدافع سان جورج رمضان يوسف، إلا أن الحكم يؤخذ عليه أنه تعامل مع اللاعبين بعصبية، كما تغاضى الحكم عن إشهار البطاقة الصفراء للاعب الفريق الإثيوبي ابيل ياليو.

وفي الدقيقة 16 أنذر الحكم رامي ربيعة للتهور، في الوقت الذى أغفل إشهار البطاقة الحمراء للاعب سان جورج للعب بأقصى درجات التهور في الدقيقة 72 من عمر اللقاء.

وتابع عقل: "المساعدان ظهرا بيقظة وتمركز جيد، وأشارا على 4 حالات تسلل في توقيت مناسب، كما سمح الثنائي باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة خلال اللقاء، كما تعاون الثنائى مع الحكم في الأخطاء القريبة منهما طبقا للقانون، والحكم الرابع أدى مهامه بشكل جيد ولم يجد صعوبة في السيطرة على المنطقة الفنية، وتعاون مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون، وضم طاقم الحكام الى جانب بوب تراروى، والثنائى أمادو جويس وفانتا إدريس مساعدين، وإبراهيم كيتا".

وقال عقل إن الحكم الدولي الموريتاني عبد العزيز بوح نجح في السيطرة على لقاء الإياب بين بيراميدز والجيش الرواندي، الذى أقيم مساء اليوم الجمعة وانتهى بفوز الفريق السماوى 6/1.

وأوضح عقل أن الحكم أحسن تقدير الأخطاء الفنية على الفريقين واحتسب ركلة جزاء صحيحة على بيراميدز في الدقيقة 86 من عمر اللقاء، الذى خلا من البطاقات الصفراء، وذلك نظرا لالتزام اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، كما أشار المساعدان على 3 حالات تسلل في توقيت مناسب، وضم الطاقم إلى جانب عبد العزيز بوح كلا من حمدين ديبا ويوسف محمود، بينما تولى مهام الحكم الرابع موسى ديو.