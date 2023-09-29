أخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 29 / 9 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة 29 / 9 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الزمالك يُغرّم محمود علاء 250 ألف جنيه ويستبعده من مباراة الكونفيدرالية.

الزمالك يُغرّم محمود علاء 250 ألف جنيه ويستبعده من مباراة الكونفيدرالية

قرر عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك تغريم محمود علاء مدافع الفريق 250 ألف جنيه مع استبعاده من التدريبات الجماعية وإلزامه بخوض تدريبات مُنفرداً لمدة أسبوعين.