شكرا لقرائتكم خبر عن "انزل يا جميل على الساحة".. أمام عاشور يغنى احتفالا برباعية الأهلي الأفريقية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أمام عاشور لاعب خط وسط النادى الأهلي بعيد ميلاد زوجته "ياسمين حافظ" عقب فوز فريقه برباعية نظيفة على سان جورج الإثيوبي، في إياب دور 32 لدوري أبطال أفريقيا. ونشر أمام عاشور عبر ستوري إنستجرام فيديو له يغنى احتفالا بعيد ميلاد زوجته وفوز فريقه.

وصعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دور الستة عشر "دور المجموعات" لدوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على سان جورج الإثيوبي بسباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في دور الـ32، حيث حقق الأهلي الفوز ذهابًا بثلاثية نظيفة قبل أن يكمل تفوقه مساء اليوم بالفوز 4/0 على منافسه الإثيوبي.

وقدم الأهلي عرضًا قويًّا ومبهرًا، مسيطرًا تمامًا على منافسه بأنياب هجومية مؤثرة أثمرت عن زيارة شباك سان جورج أربع مرات، حيث افتتح محمد مجدي أفشة التسجيل في الدقيقة 10، وأضاف محمود كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، ثم أضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثالث في الدقيقة 39، ثم اختتم كهربا رباعية الأهلي برأسية في الدقيقة 63.