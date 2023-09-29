شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الاهلى و سان جورج بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلي الفوز على نظيره سان جورج برباعية دون رد بالمباراة التي جمعت الفريقين اليوم في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي الأحد الماضي على سان جورج بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب قبل أن يُكرره فوزه الليلة على بطل أثيوبيا برباعية نظيفة في مباراة العودة التى أقيمت بإستاد القاهرة.

وأدار المباراة الحكم المالي بوبو تراوري كحكم ساحة ويعاونه مواطناه أمادو جويسي، وفانتا إدريسا، وسيكون الحكم الرابع هو إبراهيم كيتا ، وسجل رباعية الأهلي ، الليلة ، كهربا "هدفين" وأفشة "هدفين.

وأقيمت مباراتا الذهاب والعودة باستاد القاهرة بعد اتفاق الاهلي مع سان جورج على اقامة مباراتي الذهاب والعودة بالقاهرة لعدم توافر اشتراطات الكاف بإثيوبيا.