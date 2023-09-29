شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد القطري يكرم أحمد مرعي مدرب سلة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام محمد المغيصيب، رئيس الاتحاد القطري لكرة السلة، بتكريم أحمد مرعي المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على هامش مشاركة الفريق الأبيض في بطولة الدوحة الدولية المقامة حاليا وتستمر منافساتها حتى 30 سبتمبر الجاري.

ويأتي تكريم رئيس الاتحاد القطري للمدير الفني نظرا للمسيرة الطويلة من العطاء والإنجازات التي حققها أحمد مرعي خلال مشواره التدريبي.

وكان نادي الزمالك تأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة الدوحة الدولية بعدما احتل الفريق المركز الأول في المجموعة الثانية، بعد الفوز علي كل من الأهلي الليبي وميرالكو بواتس الفلبيني والعربي الكويتي.

وتقام البطولة بمشاركة 8 فرق وهم الزمالك المصري - الحكمة البناني - بيروت البناني - الفتح المغربي - ميرالكو بواتس الفلبيني - دجله العراق - العربي الكويتي - الأهلي الليبي.

ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربين، ومصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.