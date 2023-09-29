أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 29 / 9 / 2023

حقق فريق بيراميدز فوزًا عريضًا على الجيش الرواندى بنتيجة 6 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الدفاع الجوى، في إطار إياب دور الـ 32 من دوري الأبطال بعد التعادل ذهابا بدون أهداف في كيجالي، ليحصد الفريق السماوى بطاقة التأهل لدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

إصابة إبراهيم عادل بإلتواء فى الكاحل أمام الجيش الرواندى كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تعرض إبراهيم عادل مهاجم الفريق للإصابة في الكاحل خلال مباراة الجيش الرواندي في دوري الأبطال. الزمالك بالزى الأبيض الكامل فى مواجهة أرتا سولار الجيبوتى غدًا عقد في الرابعة عصر اليوم الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأرتا سولار بطل جيبوتي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها غدا السبت في السابعة مساءً، باستاد القاهرة الدولي. الزمالك يعتمد عقود جميع لاعبى فريق الطائرة والموافقة على توثيق العقود نجحت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي وعضوية أحمد فؤاد الوطن المدير المالي وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي في اعتماد عقود جميع لاعبي الفريق الأول للكرة الطائرة والموافقة علي توثيق العقود وفقا لجميع الاتفاقات المالية المبرمة بين النادي واللاعبين بحيث يتم تسجيل جميع اللاعبين بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة في الاتحاد المصري للكرة الطائرة .