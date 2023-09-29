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أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 29 / 9 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 29 / 9 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الأهلي يُطيح بـ سان جورج ويحجز مقعداً فى دور المجموعات بدورى الأبطال.

الأهلي يُطيح بـ سان جورج ويحجز مقعداً فى دور المجموعات بدورى الأبطال.. فيديو

حجز فريق الأهلي مقعداًَ في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الإطاحة بفريق سان جورج الأثيوبي من الدور التمهيدي للبطولة التي يحمل الأهلي لقبها.

الأهلي يُطيح بـ سان جورج ويحجز مقعداً فى دور المجموعات بدورى الأبطال.. فيديو

 

بيراميدز يهزم الجيش الرواندى 6-1 ويتأهل لدور مجموعات أبطال أفريقيا.. فيديو

 

حقق فريق بيراميدز فوزًا عريضًا على الجيش الرواندى بنتيجة 6 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الدفاع الجوى، في إطار إياب دور الـ 32 من دوري الأبطال بعد التعادل ذهابا بدون أهداف في كيجالي، ليحصد الفريق السماوى بطاقة التأهل لدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

بيراميدز يهزم الجيش الرواندى 6-1 ويتأهل لدور مجموعات أبطال أفريقيا.. فيديو

 

إصابة إبراهيم عادل بإلتواء فى الكاحل أمام الجيش الرواندى

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تعرض إبراهيم عادل مهاجم الفريق للإصابة في الكاحل خلال مباراة الجيش الرواندي في دوري الأبطال.

 

إصابة إبراهيم عادل بإلتواء فى الكاحل أمام الجيش الرواندى

 

الزمالك بالزى الأبيض الكامل فى مواجهة أرتا سولار الجيبوتى غدًا

عقد في الرابعة عصر اليوم الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأرتا سولار بطل جيبوتي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها غدا السبت في السابعة مساءً، باستاد القاهرة الدولي.

الزمالك بالزى الأبيض الكامل فى مواجهة أرتا سولار الجيبوتى غدًا

الزمالك يعتمد عقود جميع لاعبى فريق الطائرة والموافقة على توثيق العقود

نجحت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي وعضوية أحمد فؤاد الوطن المدير المالي وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي في اعتماد عقود جميع لاعبي الفريق الأول للكرة الطائرة والموافقة علي توثيق العقود وفقا لجميع الاتفاقات المالية المبرمة بين النادي واللاعبين بحيث يتم تسجيل جميع اللاعبين بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة في الاتحاد المصري للكرة الطائرة .

 

الزمالك يعتمد عقود جميع لاعبى فريق الطائرة والموافقة على توثيق العقود

 

 

 

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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