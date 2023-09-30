طريق الأهلي.. صن داونز قد ينسحب من الدوري الإفريقي (تفاصيل)

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن مفاجأة كبيرة، بشأن رغبة نادي صن داونز الجنوب أفريقي في الانسحاب من بطولة الدوري الأفريقي (دوري السوبر) في نسخته الأولى.

ومن المقرر أن تقام البطولة في الفترة من 20 أكتوبر إلى 12 نوفمبر المقبلين، بمشاركة 8 فرق هي الأفضل على مستوى تصنيف أفريقيا في 3 مناطق جغرافية مختلفة.

وأسفرت القرعة، التي أجريت خلال وقت سابق، عن وقوع صن داونز في مواجهة بترو أتلتيكو الأنغولي، ويتأهل الفائز منهما إلى المربع الذهبي لملاقاة نظيره من الأهلي المصري أو سيمبا التنزاني.

وأفادت وسائل إعلامية جنوب إفريقية بأن إدارة نادي صن داونز عقدت اجتماعا مطولا يوم الخميس، الموافق 28 سبتمبر، حيث ناقشت خلاله إمكانية الانسحاب من البطولة المستحدثة، التي تُقام تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وعن أسباب وجود رغبة في الانسحاب من البطولة، ذكرت الوسائل الإعلامية أن صن داونز لا يحصل على إجابات وافية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن تفاصيل المسابقة، وهو نفس ما اشتكى منه الأهلي خلال وقت سابق.

وأشارت إلى أن المشاركة في الدوري الأفريقي تعني ابتعاد صن داونز عن الساحة المحلية على مدار 3 أسابيع متتالية، وهو ما يضع الاتحاد الجنوب أفريقي في ورطة كبيرة، خاصة بعد استحداث بطولة كأس جديدة هناك (كأس كارلينج).

ولفتت الوسائل الإعلامية إلى أن الاتحاد الجنوب أفريقي سيضطر لتأجيل كافة مباريات صن داونز خلال تلك الفترة، وهو ما يضعه في مأزق كبير بشأن موعد نهاية الموسم الحالي.