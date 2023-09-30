شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي ينال السعادة من الوحدة 3-1 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: محمد مصطفى

تابع شباب الأهلي انتصاراته وحقق الفوز الرابع على التوالي بتخطيه الوحدة في لقاء القمة 3-1 في استاد راشد ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

وسجل مؤنس برهان (7) وفيدريكو كارتابيا (43) ورينان فيكتور (66) أهداف شباب الأهلي، وعمر خربين (39 من ركلة جزاء) هدف الوحدة.

ورفع «الفرسان» رصيده إلى 12 نقطة ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن العين، وبقي فريق أصحاب السعادة خامساً مؤقتاً وله 6 نقاط.

وصعد الإمارات إلى المركز السابع بتعادله مع مضيفه بني ياس صفر- صفر في الشامخة. ورفع «الصقور» رصيده إلى 5 نقاط، مقابل 4 لبني ياس الثامن.

وحقق اتحاد كلباء أول فوز هذا الموسم بعد انتصاره الكبير على مضيفه عجمان 5-3، وهي أكبر نتيجة ل«النمور» خارج أرضه في تاريخ مبارياته بدوري المحترفين.

وسجل عاصم فائز (32 بالخطأ في مرماه) وأندريس فومبيرغار(36) ومهدي قائدي (48 و59) ودانييل بيسا (49 من ركلة جزاء) أهداف كلباء، ووليد ازارو «هاتريك» في الدقائق 5 و72 و90+5 من ركلة جزاء أهداف عجمان.

وتقدم كلباء إلى المركز العاشر برصيد 4 نقاط، وتراجع عجمان للمركز الثالث عشر قبل الأخير بنقطة واحدة.

وتختتم الجولة الرابعة اليوم السبت، حيث يلعب الجزيرة مع البطائح، وخورفكان مع الوصل.

ويستضيف الجزيرة صاحب 6 نقاط فريق البطائح (4 نقاط) عند الساعة الخامسة و20 دقيقة في استاد محمد بن زايد بطموح رفع رصيده إلى 9 نقاط والاستمرار قريباً من الصدارة.

أما الوصل الثالث برصيد 9 نقاط فيحل ضيفاً عند الساعة الثامنة على خورفكان (3 نقاط) بطموح البقاء بنفس رصيد العين المتصدر وشباب الأهلي الثاني.