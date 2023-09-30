شكرا لقرائتكم خبر عن «العميد» سعيد بأول 3 نقاط في رصيده والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حق النصر فوزه الأول في دوري أدنوك بعد تخطيه مضيفه حتا 3-صفر، في المباراة التي أقيمت على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، في افتتاح الجولة الرابعة.

وحصد النصر أول ثلاث نقاط بعد ثلاث هزائم، وبقي حتا دون رصيد ليحتل المركز الأخير.

وتقدم النصر بهدف سجله مانولو جابياديني، بعدما حول الكرة بكعبه داخل الشباك في الدقيقة 41، وأصبح جابياديني ثالث إيطالي يسجّل للنصر في تاريخ دوري المحترفين بعد لوكا توني وجوزيبي ماسكارا.

وحصل النصر على ركلة جزاء، إلى جانب خروج حمدان العامري لاعب حتا بعد نيله البطاقة الصفراء الثانية، ليسجل المغربي عادل تاعرابت الهدف الثاني في الدقيقة 45+4.

ويعد عادل تاعرابت أكثر من سجّل أهدافاً للنصر في دوري أدنوك للمحترفين عام 2023 برصيد 6 أهداف.

وأكمل النصر تفوقه بالهدف الثالث الذي سجله جابياديني في الدقيقة 90+3.

وقال الصربي جوران: عانينا في أول ثلاث مباريات، ولم نوفق في النتيجة، لذلك كان تحقيق الفوز هو المهم، رغم أني لست راضياً على الأداء كلياً، واللاعبون احتاجوا إلى بعض الثقة بهذا الوقت لأننا عانينا.

وأكد أحمد جشك لاعب النصر أنه كان هناك اتفاق بين اللاعبين على أن تكون انطلاقة الفريق من مباراة حتا.

واعتبر أن المباراة المقبلة للنصر ستكون صعبة، ولاسيما أنه سيواجه العين المتصدر.

من جهته، قال الإيطالي فيفياني مدرب حتا: حتى آخر 5 دقائق من الشوط الأول كان هناك توازن بين الفريقين، إلى حين جاء الهدف الأول، ومن ثم الثاني عبر ركلة جزاء، ما اضطرنا إلى العب بعشرة لاعبين ضد 11 لاعباً.

أما أنيس كريمي لاعب حتا، فقال: كرة القدم فيها فوز وخسارة، وحتا لم يقدم المستوى المطلوب منه في الشوط الأول، وسنحاول التعويض في الجولات المقبلة.

وكشف أن التأخر بهدفين إضافة إلى طرد لاعب من حتا في الشوط الأول، منع عودة الفريق بالنتيجة في الشوط الثاني.