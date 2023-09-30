شكرا لقرائتكم خبر عن قمة بين الظفرة والحصن في دوري الأولى اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

تشهد ملاعب أندية الهواة 4 مباريات اليوم في افتتاح الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، تبرز منها مباراة الظفرة وضيفه دبا الحصن عند الساعة الخامسة والنصف مساء، فيما تقام بقية المباريات عند الخامسة و20 دقيقة، وتجمع جلف إف سي مع مسافي في ملعب الأخير، وجلف يونايتد ومصفوت في ملعب شباب الأهلي بالعوير، فيما يستضيف الذيد نظيره سيتي، على أن تستكمل مباريات الجولة مساء الأحد ب4 لقاءات أيضاً، تجمع العروبة المتصدر وجاره الفجيرة في لقاء ديربي، ودبا الفجيرة ويونايتد في ملعب مدينة دبي الرياضية، والجزيرة الحمراء والعربي، والتعاون والرمس، فيما يخلد الحمرية للراحة.

وكانت مواجهات الجولة الماضية شهدت تسجيل أعلى نسبة أهداف مقارنة بالجولتين السابقتين، حيث بلغت 26 هدفاً عبر 7 انتصارات مقابل تعادل واحد كان من نصيب الظفرة والعربي 2-2،وتنازل الفريق القيواني على إثره عن الصدارة التي تربع عليها في أول جولتين ليتراجع للمركز الثاني برصيد 7 نقاط، فيما اعتلى العروبة عرش الصدارة منفرداً عقب الفوز على مصفوت 3-1 حاصداً العلامة الكاملة، فيما واصل دبا الفجيرة تقدمه بثبات عبر انتصاراته المدوية وآخرها الفوز على سيتي برباعية نظيفة، كما كان الفوز أيضاً من نصيب الوافد الجديد يونايتد على الرمس 4-2، ودبا الحصن على جلف إف سي 1-صفر، والتعاون على الفجيرة بنفس النتيجة، والجزيرة الحمراء على الحمرية 2-1، ومسافي على جلف يونايتد بنفس النتيجة.