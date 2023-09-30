شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتصدر العرب في «آسياد هانغتشو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هانغتشو: أحمد جمال الدين

استمرت صدارة الإمارات عربياً لجدول الترتيب العام لدورة الألعاب الآسيوية مع نهاية اليوم السابع برصيد 6 ميداليات ملونة في المركز ال16 بالجدول، كما واصلت الصين الدولة المستضيفة هيمنتها على الحدث بإجمالي 191 ميدالية، وجاءت قطر في المركز الثاني عربياً وال17 آسيوياً بإجمالي 4 ميداليات، والكويت في المركز ال19 بإجمالي 3 ميداليات.

من جهة أخرى أنهى منتخب الإمارات الوطني للمبارزة مشاركته، كما اختتم منتخبنا الوطني للجولف منافساته من خلال الثلاثي أحمد سكيك، ومحمد سكيك، وراشد الجسمي بعد خوض منافسات الفرق وتحقيق 467 نقطة من جولتين من أصل 4 جولات، وتتأهل المنتخبات العشر الأولى إلى الجولتين الثالثة والرابعة، لينهي منتخبنا مشواره في المحفل الآسيوي، فيما حقق منتخبنا الوطني للترايثلون في منافسات اليوم الأول المركز الرابع عشر عن طريق سعود الزعابي.

تعدد المكاسب

وأكد خالد الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجولف، تعدد المكاسب من هذه الدورة على الرغم من عدم الوصول إلى الأدوار النهائية، مثمناً حجم الخبرة الكبيرة التي اكتسبها اللاعبون المشاركون في ظل المستويات المتقدمة من نخبة الرياضيين الآسيويين من الهند والصين والعديد من الدول الآسيوية.

وأضاف: «الهدف من الوجود في هذه البطولة هو الاحتكاك بنجوم اللعبة على الصعيد القاري، ومازالت لدينا الفرصة لتحسين النتائج في المحافل المقبلة عن طريق تعزيز الجهود والاستفادة من معطيات هذه المشاركات المهمة، لاسيما أن الإمارات تستضيف بطولتي العالم للجولف في أبوظبي من خلال بطولة العالم لمنتخبات الهواة 2023، وبطولة العالم للهواة السيدات.

الرماية

وعلى صعيد منافسات الرماية أنهت غاية آل شهيل رامية منتخبنا الوطني، منافسات المسدس الهوائي لمسافة 10 أمتار في المركز ال48 برصيد 551 نقطة.

وأعربت هند الحوسني الأمين العام لاتحاد الإمارات للرماية عن تفاؤلها بتحقيق منتخبنا الوطني نتائج جيدة في مسابقة التراب، وقالت: نطمح في مشاركة مميّزة من حيث معدل الرمي أو على صعيد الإنجازات خاصة أن الرماة المشاركين حققوا سابقاً العديد من التتويجات العربية والآسيوية والعالمية، إضافة إلى أنهم استعدوا بشكل جيد لهذا المحفل القاري عبر خوض معسكرات داخلية مكثفة.

وأضافت: أنهينا مشاركتنا في بعض المنافسات التي قدم فيها رماتنا مستويات جيدة، لكن كان باستطاعتهم تحقيق نتائج أفضل ونأمل أن يتحقق ذلك في مسابقة المسدس 10 م سيدات ومسابقة المختلط 10 م مسدس، ومسابقة تراب سيدات ورجال.

واختتم منتخبنا الوطني للسباحة مشواره في الدورة عقب مشاركة كل من ميرة الشحي سبّاحة منتخبنا الوطني في مسابقة 50 متر فراشة، وعمر الحمادي بمسابقة 50 متر صدر رجال.

وأكدت ميرة الشحي قوة المنافسة في دورة الألعاب الآسيوية التي تشهد في دورتها الحالية مشاركة منتخبات آسيوية على مستوى عالٍ تضم أبطال عالميين وأصحاب ميداليات أولمبية، وقالت: سنحاول تقديم أفضل ما لدينا، وبصرف النظر عن النتائج ستكون مشاركة مفيدة لنا لكسب الخبرة والاحتكاك مع أبرز السباحين في القارة.

البرونزية ثمرة تكاتف الجميع

أهدى دراج منتخبنا الوطني، أحمد المنصوري الميدالية التاريخية التي حصل عليها في سباق الأومنيوم إلى قيادة الإمارات وشعبها، مثنياً على دعم الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية واتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، وقال: لم تتحقق هذه الميدالية من فراغ؛ بل ثمرة تكاتف جميع الجهات من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية واتحاد الإمارات للدراجات الهوائية والأطقم الفنية والإدارية للمنتخب الوطني، وزملائي اللاعبين، الذين شجعوني خلال السباق وبعده.

وأضاف: نطمح لتحقيق المزيد من الميداليات في ظل الاستعدادات الجيدة التي قمنا بها قبل الدورة، حيث قضينا كامل فترة الصيف خارج الدولة، وخضنا العديد من البطولات، وتحضيراتنا مستمرة، لأننا بصدد استكمال التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، والهدف حجز بطاقة التأهل وتحقيق الحلم الأولمبي الذي يراود الجميع في رياضة الدراجات.

شكر واجب

وجه محمد مصبح الشبلي المدير الفني لمنتخب الملاكمة الشكر للجنة الأولمبية الوطنية على تعاونها ودعمها لمشاركة المنتخب الوطني في دورة الألعاب الآسيوية، مشيراً إلى أن المنافسات جاءت قوية نظراً لمشاركة أبرز الملاكمين في القارة، لا سيما أن الدورة الحالية من البطولات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

ويختتم منتخبنا الوطني لكرة السلة مشواره اليوم السبت بمواجهة المنتخب السعودي ضمن منافسات المجموعة الأولى عقب خسارته اللقاء الافتتاحي أمام إيران واللقاء الثاني أمام كازاخستان.

كما يواصل منتخبنا الوطني للشطرنج اليوم مسابقة الفرق والتي تستمر لمدة 9 أيام بإجمالي 9 جولات بواقع جولة واحدة يومياً؛ إذ يشارك الرباعي عنود بشكردي، ووافية المعمري، وموزة المنصوري، وعائشة المعيني، كما تشارك هناء النابلسي لاعبة منتخبنا الوطني للترايثلون اليوم في مسابقة فردي السيدات.

ويخوض منتخبنا الوطني للرماية منافسات مسابقة «التراب» للرجال والسيدات؛ إذ يشارك كل من يحيى المهيري، ووليد العرياني فيما تشارك في مسابقة السيدات عائشة الياسي.