شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز يعلق على احتمالية التواجد بمجموعة الأهلي بدورى الأبطال: جميع الفرق قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق محمود فتح الله، مدرب فريق بيراميدز، على احتمالية تواجد الفريق بمجموعة واحدة مع فريق الأهلى بدورى أبطال أفريقيا قائلا: "جميع الأندية في أفريقيا قوية ولا نستبعد شيء".

وأوضح محمود فتح الله خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 1 مع الإعلامى أحمد شوبير: "لا يوجد لاعب احتياطي ولاعب أساسى في بيراميدز، ولدينا قائمة تضم 25 لاعبا وجميعم سوف يتواجدون في التشكيل الأساسى في المباريات".

وكان فريق بيراميدز حقق فوزًا عريضًا على الجيش الرواندى بنتيجة 6 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الجمعة، على استاد الدفاع الجوى، في إطار إياب دور الـ 32 من دوري الأبطال بعد التعادل ذهابا بدون أهداف في كيجالي، ليحصد الفريق السماوى بطاقة التأهل لدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

سجل سداسية بيراميدز كل من مصطفى فتحى "سوبر هاترك" فى الدقائق "18، و56، و60، و81"، وسجل وليد الكرتى فى الدقيقة 20، ومحمد الشيبى فى الدقيقة 70.