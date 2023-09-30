شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الطائرة والسلة بنادى الزمالك يوافقون على تخفيض عقودهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق لاعبو الكرة الطائرة وكرة السلة بنادى الزمالك على تخفيض قيمة عقودهم الرسمية مع النادى، ووجه أحمد فؤاد الوطن، عضو اللجنة الثلاثية المدير المالى لنادى الزمالك، الشكر للاعبين، مؤكدًا أنهم ضربوا أروع المثل فى الإيثار وحب النادى والانتماء للقلعة البيضاء بموقفهم الأخير والموافقة على تخفيض قيمة العقود كنوع من الوفاء ورد الجميل لنادى الزمالك.

وشدد عضو اللجنة الثلاثية المدير المالى أنه لم يجد أى صعوبة من اللاعبين فى الطائرة والسلة أثناء التفاوض معهم على تخفيض العقود، مؤكدا أن ما حدث رسالة مهمة جدا ودليل على الروح الجديدة والعهد الجديد الذى يشهده النادى خلال الفترة الراهنة، وسيشهده خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد فؤاد الوطن أنه يتمنى أن يصل مدلول هذه الرسالة وهذا الموقف النبيل من لاعبى الكرة الطائرة والسلة لجميع اللاعبين داخل النادى فى جميع الألعاب، خصوصا أن روح التكاتف والوقوف خلف النادى فى مثل هذه الظروف فرض على الجميع، والكل أثبت بالأفعال لا بالأقوال أنهم مع نادى الزمالك وخلف الكيان.

واختتم أحمد فؤاد الوطن تصريحاته بالتأكيد أن هؤلاء اللاعبين يستحقون توجيه الشكر لهم على دورهم ووقوفهم مع ناديهم، وترجيح المصلحة العامة على مصالحهم الشخصية، خصوصا أنهم يعلمون تمام العلم أنه كمسئول مالى لم يتأخر على تلبية جميع متطلبات الفرق الرياضية الجماعية وصرف جميع مستحقات اللاعبين، وتمنى أن يرى تكرار هذا الموقف والإيثار فى جميع الألعاب المختلفة داخل النادى، بما يضمن الحفاظ على حقوق اللاعبين وحقوق النادى فى آن واحد.